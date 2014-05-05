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توقيف أم أسترالية مع أطفالها بتهمة دعم الإرهاب في سوريا

5/5/2014
 

ألقي القبض على أم استرالية في مطار سيدني الدولي، خلال محاولتها السفر مع أولادها الـ4 إلى سوريا، ووجهت إليها تهمة دعم الإرهاب بعد العثور معها على أموال وتجهيزات كانت تحاول نقلها إلى زوجها الذي يقاتل على الأراضي السورية.

وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية "آي آي بي" أن المرأة التي لم يعلن عن اسمها، كانت تحاول الركوب على متن رحلة جوية من سيدني ومعها أموال وتجهيز، يعتقد أنه جهاز تخف، إلى زوجها الذي يقاتل في سوريا.

وأوضحت أن محققين من لجنة مكافحة الإرهاب أوقفوا المرأة البالغة من العمر 29 سنة، مع أولادها الـ4.

ونقلت عن متحدث باسم الشرطة أن المرأة من بريزبان، وقد نقلت إلى مركز شرطة ماسكوت قبل أن توجه إليها تهمة دعم الإرهاب.

كما صدرت 3 مذكرات بحقها 2 منها في سيدني وواحدة ببريزبان.

واضطرت الشرطة إلى استدعاء تعزيزات بعد أن احتشدت مجموعة من المسلمين المتشددين، أمام مركز الشرطة الذي نقلت إليه المرأة، للمطالبة  بالإفراج عنها.

وأفرج عن المرأة بكفالة مشروطة، على أن تمثل أمام المحكمة في 2 يونيو المقبل، وتردد ان السلطات صادرت جوازات سفر الأم والأولاد.

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