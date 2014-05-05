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بوتفليقة يعيّن أول حكومة بعد فوزه بالانتخابات

5/5/2014

عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين أول حكومة في بداية ولايته الرابعة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية وتعيينه لمدير حملته عبد المالك سلال رئيسا للوزراء، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

واحتفظ أهم الوزراء بحقائبهم مثل الداخلية والخارجية والدفاع والطاقة، في حين تم تعيين وزير جديد للمالية هو محمد جلاب، الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالميزانية.

ومن أبرز الذين غادروا عميد الوزراء أبو عبد الله غلام الله (80 سنة)، الذي كان يشغل وزارة الشؤون الدينية، وخلفه أحد كوادر الوزارة محمد عيسى. إضافة إلى وزير المالية كريم جودي، ووزيرة الثقافة خليدة تومي، التي شغلت هذا المنصب منذ 2002 لتخلفها نادية لعبيدي، وهي أستاذة بمدرسة الصحافة ومخرجة، وتولى وزارة الاتصال الكاتب والإعلامي حميد قرين.

وتتميز هذه الحكومة بوجود سبع نساء -من أصل 34 وزيرا- يتولين وزارات الثقافة والتربية والتضامن والبيئة والصناعة التقليدية والسياحة، إضافة إلى البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وتنتظر رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة تحديات في ملفات عدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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