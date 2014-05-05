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انخفاض شعبية أولاند 35% بعد عامين بالإليزيه

5/5/2014

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "سي أس أه" الفرنسي أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند فقد بعد عامين من دخوله الإليزيه حوالى 35 بالمائة من المؤيدين الذين صوتوا لصالحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي واجه خلالها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.  

وأشار الاستطلاع الذى أ ُعلنت نتائجه اليوم "الاثنين" إلى أنه إذا ما أعيدت الجولة الثانية من الانتخابات الآن سيفقد الرئيس أولاند ما يقرب من ثلث الأصوات التي حصل عليها في مايو 2012. 

وأوضح الاستطلاع أن 58 بالمائة ممن شاركوا في المسح يعتقدون أن الرئيس السابق ساركوزي لم يكن ليفعل اليوم إذا كان رئيسا للبلاد أفضل مما يقوم به ساكن الاليزيه الحالي.   

وتتراجع شعبية الرئيس "الاشتراكي" فرانسوا أولاند في استطلاعات الرأي المتوالية , وبحسب مسح شهري أجراه معهد "بى في أه" في نهاية شهر أبريل الماضي  فإن أولاند لا يحظى سوى بدعم 21 بالمائة من الفرنسيين  وإن 78 بالمائة لديهم نظرة سيئة حيال سياسة رئيسهم   كما يعتقد 67 بالمائة من المستطلعين أن السياسة التي يطبقها الرئيس الفرنسي غير صحيحة فيما يرى 23 بالمائة عكس ذلك

 

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