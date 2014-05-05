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البرلمان الليبي يؤكد تعيين معيتيق رئيسا للحكومة

5/5/2014

أكد المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) اختيار أحمد معيتيق رئيسا جديدا للوزراء. ونشر موقع البرلمان على الإنترنت مرسوما، أكد فيه رئيس البرلمان نوري أبو سهمين أن معيتيق هو رئيس الوزراء الجديد، وأنه كلفه بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين.

وكان رجل الأعمال الليبي،البالغ من العمر 42 عاما، أدى اليمين القانونية مساء الأحد بعد جلسة ساد فيها الخلاف والفوضى. وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان عزالدين العوامي "بطلان" عملية التصويت.

وقال العوامي إن معيتيق لم يحصل على الأصوات الكافية ليتم إعلان فوزه بالمنصب، مؤكدا استمرار الحكومة السابقة في أداء عملها حتى انتخاب رئيس جديد للوزراء.

ونشر موقع الحكومة الليبية على شبكة الإنترنت بيانا جاء فيه إن معيتيق حصل على 113 صوتا بينما كان يحتاج إلى 120 صوتا على الأقل وفقا لدستور البلاد.

في الوقت ذاته أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان صالح المخزون أن معيتيق فاز بالتأييد اللازم، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين.

ووسط اعتراضات من بعض النواب قال المخزون في جلسة المؤتمر، إن الرجل أصبح رسميا رئيس الوزراء الجديد للبلاد.

ويقول محللون إن هذه الانقسامات داخل البرلمان تظهر تنامي حالة الفوضى في ليبيا التي لا تستطيع فيها الحكومة والبرلمان بسط السلطة في البلاد التي تعج بالسلاح والميليشيات منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

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