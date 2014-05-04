ياتسينيوك: أجهزة الأمن تفشل في وقف العنف بـ"أوديسا"

ألقى رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك باللائمة على الأجهزة الأمنية في بلاده لفشلها في وقف العنف في مدينة "أوديسا" الجنوبية مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا، كما اتهم الجماعات الموالية لروسيا بإثارة الاضطرابات فيها.

وقال ياتسينيوك إن مكتب المدعى العام سوف يجرى تحقيقا شاملا ومستقلا حول ملابسات هذه الواقعة, يشمل استجواب قائد الشرطة في المدينة ونوابه وكل ضباط الشرطة.

يذكر أن اشتباكات كانت قد اندلعت بين متظاهرين موالين لحكومة كييف وآخرين موالين لروسيا في مدينة "أوديسا" مما أسفر عن اندلاع حريق بأحد المباني ومقتل أكثر من 40 شخصا معظمهم من الانفصاليين الموالين لروسيا.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة من الجماعات الموالية لروسيا التي تسيطر على مدن عدة في شرق أوكرانيا، حيث يواصل الجيش الأوكراني حملاته الأمنية لاستعادة السيطرة على المدن مرة أخرى.