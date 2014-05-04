البث الحي
منوعات

ياتسينيوك: أجهزة الأمن تفشل في وقف العنف بـ"أوديسا"

4/5/2014

ألقى رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك باللائمة على الأجهزة الأمنية في بلاده لفشلها في وقف العنف في مدينة "أوديسا" الجنوبية مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا، كما اتهم الجماعات الموالية لروسيا بإثارة الاضطرابات فيها.

وقال ياتسينيوك إن مكتب المدعى العام سوف يجرى تحقيقا شاملا ومستقلا حول ملابسات هذه الواقعة,  يشمل استجواب قائد الشرطة في المدينة ونوابه وكل ضباط الشرطة.

يذكر أن اشتباكات كانت قد اندلعت بين متظاهرين موالين لحكومة كييف وآخرين موالين لروسيا في مدينة "أوديسا" مما أسفر عن اندلاع حريق بأحد المباني ومقتل أكثر من 40 شخصا معظمهم من الانفصاليين الموالين لروسيا.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة من الجماعات الموالية لروسيا التي تسيطر على مدن عدة في شرق أوكرانيا، حيث يواصل الجيش الأوكراني حملاته الأمنية لاستعادة السيطرة على المدن مرة أخرى.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

إيطاليا تمنح باحثا مصريا معتقلا الجنسية الفخرية

الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك ذكي جورج (مواقع التواصل)