الناجون من انهيار أرضي بأفغانستان ينتظرون المعونات الغذائية

ينتظر آلاف الناجين من انهيار أرضي في قرية جبلية نائية بشمال شرق أفغانستان الحصول على معونات غذائية ومياه، لكنهم لم يتسلموا سوى مساعدات طبية الأحد في الوقت الذي فقدت فيه فرق الإنقاذ الأمل في العثور على ناجين وسط الأوحال، ويقدر المسؤولون عدد القتلى و المفقودين بنحو 2700 شخص.

وقال أحد سكان المنطقة ويدعى الملا عبد العزيز "بعد وقوع الانهيار الأرضي حضرت إلى هنا مع أصدقائي لإنقاذ أقاربنا لكننا لم نستطع إنقاذهم، قتل عدد كبير من الأشخاص وهناك آخرون محاصرون تحت الأوحال".

وقالت منظمات دولية ومسؤولون أفغان إن الانهيار الأرضي الذي وقع الجمعة دفن ما لا يقل عن 300 منزل بالطوب اللبن لكن من الصعب الحصول على أعداد دقيقة عن القتلى في الإقليم الواقع على حدود طاجيكستان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن أكثر من 350 شخصا قتلوا لكن متحدثا باسم حاكم الإقليم قال إنه تأكد مقتل أكثر من 2100 شخص وقدرت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها جنيف أن 2700 شخص ما بين قتيل أو مفقود.

وقالت الأمم المتحدة إن التركيز الآن على مساعدة أكثر من أربعة آلاف شخص شُردوا إما كنتيجة مُباشرة للانهيار الأرضي أو كإجراء احترازي في القرى المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية وقالت منظمة الهجرة الدولية إن أكثر من 14 ألف شخص تضرروا.

وقال المتحدث باسم بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان اري جيتانيس إن الاحتياجات الأساسية للمتضررين هي المياه والطعام والإيواء، وأقيمت عيادات ميدانية في الخيام التي يعيش فيها النازحون.

وعبر المسؤولون عن قلقهم من أن منحدر التل غير المستقر في موقع الكارثة قد ينهار مرة أخرى مما يهدد المشردين وفرق الإنقاذ التابعة للأمم المتحدة وفرق الإنقاذ المحلية العاملة هناك.