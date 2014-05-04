المحكمة الدستورية تعلن قائمة المرشحين للرئاسيات في سوريا

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا الأحد قبول طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من ثلاثة مرشحين.

وسيتنافس المرشحون الثلاثة وهم الرئيس بشار الأسد وحسان عبد الله النوري والنائب ماهر عبد الحفيظ حجار في الانتخابات المقررة في الثالث من يونيو/ حزيران.

وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا ماجد خضرة في مؤتمر صحفي في دمشق "تعلن المحكمة الدستورية العليا قبول طلبات الترشح المقدمة من السادة التالية أسماؤهم حسب تسلسل قيد طلباتهم في سجل المحكمة وهم ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان عبد الله النوري وبشار حافظ الأسد ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة بالنظر لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية"، وأضاف أنه يحق لمن رُفض طلب ترشحه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا في الفترة بين 5 و7 مايو/ أيار. وكان 24 شخصا تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وينص الدستور على حصول المرشح الرئاسي على تأييد خطي من 35 من أعضاء مجلس الشعب السوري ولا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد مما قلص عدد المرشحين إلى ثلاثة.

ولا يرجح أن يشكل المرشحان منافسة شديدة للأسد في الانتخابات التي وصفها معارضوه في الخارج والثوار بأنها "هزلية".

ولا يحق لزعماء المعارضة السورية في المنفى الترشح في الانتخابات بموجب مادة دستورية تنص على أن يكون المرشح مُقيما في سوريا لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة متصلة.

ولم توضح السلطات في سوريا كيف ستجرى الانتخابات في ظل نزوح ستة ملايين سوري وخروج قطاعات كبيرة من الأراضي عن سيطرة الدولة.