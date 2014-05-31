واشنطن بوست: الصين تسخر من حديث أوباما

أبرزت صحيفة واشنطن بوست ردود فعل صينية على تصريحات للرئيس الأمريكى باراك أوباما، خلال كلمة ألقاها فى الأكاديمية العسكرية الأمريكية فى مدينة نيويورك، هذا الأسبوع، توقع فيها بأن تظل الولايات المتحدة الأمة القيادية الوحيدة في القرن المقبل,

وأشار خلال حديثه إلى أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، ورؤيته لدور أمريكا فى العالم، بالقول "يجب على أمريكا أن تقود المسرح العالمى، وإذا لم تفعل ذلك، لن يفعل ذلك أحد

وأوردت الصحيفة فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى، قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين جانغ يوم الخميس الماضى: إنه يبدو أن الولايات المتحدة تستمتع جيدا بكونها زعيمة العالم, وتساءل عما إذا كان الأخطبوط بول الذي يتنبأ بشأن المستقبل موجودا في مجال العلاقات الدولية,

وأوضحت أن تلك التعليقات كانت الرد المباشر على تصريحات أوباما،

ونوهت واشنطن بوست بأن تصريحات تشين ليست رد الفعل الرسمى ليس الوحيد على تصريحات أوباما، لكنها رصدت تعليق صحيفة "غلوبال تايمز"، الصحيفة القومية التابعة للدولة الصينية، من خلال طرحها لسؤال "أمريكا تريد قيادة العالم لمدة 100 عام آخر، ولكن بواسطة ماذا!!"، فى إشارة إلى أن واشنطن لا تمتلك القوة الكافية لدعم "حلمها الذهبى"، ووصفها الولايات المتحدة بأنها جشعة فى أسلوب تملكها لجميع أنواع السلطة"، ولكنها تفتقر إلى القلب الكبير، وهو العامل الرئيسى لتصبح القائد, ورؤية الصحيفة الصينية أن الإحياء والصعود لكل من الصين وروسيا جعلوا أمريكا حريصة للغاية، وأنه مع السياسات المتقلبة تجاه البلدين ، ستصدر أمريكا القلق حول العالم إذا أرادت "قيادته.

ورأت "واشنطن بوست" أنه بالمقارنة بين تعليقات وسائل الإعلام الصينية وتصريحات تشين، يبدو أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أكثر تحفظا، وأنه لجأ إلى ما أسماه بحكمة صينية قديمة قادت به الصين العالم لأكثر من مائة سنة فى التاريخ، وأن الصعود والهبوط فى التاريخ ترك لها الخبرة والدروس.