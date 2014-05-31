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لبنان يدعو اللاجئين السوريين عدم التوجه لسوريا

31/5/2014

 

طلب وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق من جميع اللاجئين السوريين إلى لبنان عدم الدخول إلى سوريا اعتبارا من يوم  الأحد، الأول من شهر يونيو تحت طائلة فقدان حقهم كلاجئين في لبنان, دون الإشارة لسبب المنع.

وقال المشنوق في بيان، إنه في إطار عملية تنظيم دخول وخروج الرعايا السوريين إلى الأراضي اللبنانية، يطلب الى جميع اللاجئين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإمتناع عن الدخول إلى سوريا إعتباراً من الأول من شهر حزيران/يونيو المقبل تحت طائلة فقدان صفتهم كلاجئين في لبنان.

وأضاف أن هذا التدبير يأتي إنطلاقاً من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة اللاجئين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعاً لأي احتكاك أو استفزاز متبادل..

وأعلنت السفارة السورية أنه يمكن للذين لم يقترعوا بالسفارة أن يدلوا بأصواتهم يوم الانتخابات الرئاسية في سوريا في الثالث من الشهر المقبل، في صناديق إقتراع توضع على الجانب السوري من الحدود اللبنانية – السورية.

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