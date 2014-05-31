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كوريا الشمالية تحكم بالسجن المؤبد على مبشر مسيحي

31/5/2014

أصدرت كوريا الشمالية حكماً بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، على مبشر مسيحي كوري جنوبي، بعد إدانته بتهم عدة من بينها التجسس.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ان المحكمة العليا في بيونغ يانغ أجرت محاكمة للمبشر المسيحي الكوري الجنوبي كيم يونغ أوك، وقررت الحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

وذكرت المحكمة أن كيم أدين بجرائم عدة مثل التجسس وتخريب الدولة ومحاولة بناء كنائس تحت الأرض, بينما أشارت الوكالة الكورية الشمالية إلى أنه لم يصدر حكم بالإعدام بحق كيم نظراً "لإبدائه ندماً وتوبة على أفعاله".

وكان كيم اعتقل في أكتوبر الماضي، وقد اعترف في مؤتمر صحافي متلفز بالتجسس لمصلحة الاستخبارات الكورية الجنوبية، لكن سيول نفت الأمر.

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