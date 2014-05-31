حزب المؤتمر الشعبي بالسودان يؤكد تمسكه بالحوار الوطني

أكد حزب المؤتمر الشعبي "المعارض" الذى يرأسه حسن الترابي تمسكه بالحوار منهجا لحل أزمات البلاد في الاقتصاد والحكم والدستور والأمن، وجدد الشعبي دعمه لمسار المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية -قطاع الشمال لإحلال السلام ووقف الحرب.

وقال أمين الاتصال التنظيمي للحزب الأمين عبد الرازق في تصريح أمس إن حزبه ماضٍ فى الحوار مع الحكومة والقوى السياسية السودانية الأخرى، بغية التوصل إلى اتفاق من صنع سوداني دون أي تدخل خارجي، تقديرا لما تمر به البلاد من أزمات تهدد كيان الدولة برمتها".

وقال الأمين، إن هناك من يعرقل مسار الحوار من أجل تحقيق مصالحه الشخصية. وطالب حكومة الخرطوم، بتوفير الحريات الكافية لإنجاحه، مشيرا إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد تتطلب من القوى السياسية السودانية كافة الدخول في الحوار، لأنه الوسيلة الأنجع لحل مشاكل السودان.

على صعيد آخر، أكد حزب المؤتمر الشعبي، دعمه لمسار المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية-قطاع الشمال-بشأن المنطقتين"جنوب كردفان والنيل الأزرق"، لإحلال السلام ووقف الحرب، ودعا الحزب الطرفين إلى تقديم تنازلات أكبر من أجل إنهاء الصراع في جنوب كردفان