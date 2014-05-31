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أستراليا تقلص علاقاتها مع تايلاند بعد الانقلاب

31/5/2014
 
قلصت استراليا علاقاتها مع تايلاند السبت في أعقاب الانقلاب العسكري الذي
وقع الشهر الجاري، وفرضت حظر سفر على زعماء المجلس العسكري وقطعت
التعاون الدفاعي.
وقالت الحكومة الاسترالية إنها أرجأت ثلاثة فعاليات مع الجيش التايلاندي، وستحظر سفر قادة الانقلاب إلى استراليا إذ لديها "قلق كبير" إزاء تحركات الجيش في تايلاند.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية "جولي بيشوب" ووزير الدفاع
"ديفيد جونستون" في بيان مشترك، "استراليا ستخفف تعاملاتها مع الجيش
التايلاندي وستقلص تفاعلها مع القيادة العسكرية التايلاندية".
وأضاف البيان، "تدعو الحكومة الاسترالية الجيش إلى تمهيد الطريق أمام العودة إلى الديمقراطية وحكم القانون بأسرع وقت ممكن، والامتناع عن الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقالت الحكومة الاسترالية إنها تتطلع "لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن"، إلا أنها أضافت أنها ستستمر في "مراجعة الأنشطة الدفاعية والثنائية الأخرى".
وكانت الولايات المتحدة وحكومات أجنبية أدانت الانقلاب العسكري الذي وقع في تايلاند في 22 مايو أيار، ودعت إلى عودة سريعة إلى الديمقراطية.
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