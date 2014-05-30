مقتل متظاهرين اثنين بالرصاص في بانغي

قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح بالغة الجمعة في بانغي خلال تظاهرات طالبت برحيل الرئيسة الانتقالية لإفريقيا الوسطى والوحدة البوروندية في القوة الإفريقية المنتشرة في البلاد.

وقتل الشخصان بالرصاص وفق شهادات متظاهرين وأكدها مصدر عسكري، وأفاد مراسل فرانس برس إن ثلاثة آخرين على الأقل أصيبوا بالرصاص أحدهم إصابته بالغة ونقلوا إلى المستشفى العام في بانغي.

وذكر مصدر في الشرطة أن أحد المتظاهرين اللذين قتلا أصيب بالرصاص فيما جرح آخرون خلال اشتباكات مع القوات الإفريقية صباح الجمعة في وسط بانغي.

ونزل آلاف المتظاهرين صباح الجمعة إلى شوارع العاصمة حيث كانت حركة السير مشلولة والمتاجر مغلقة. وطالبوا برحيل الرئيسة الانتقالية كاترين سامبا بانزا وانسحاب بعض الوحدات العسكرية الأجنبية المنتشرة في البلاد ولا سيما الوحدة البوروندية المتهمة بالتغاضي عن أعمال العنف ضد المسيحيين وبنزع السلاح في حي بي كاي 5 حيث غالبية من المسلمين.

وتشهد عاصمة إفريقيا الوسطى عودة لأعمال العنف منذ بضعة أيام وأقيمت عدة حواجز الخميس على شوارعها الرئيسية وجرت مواجهات بين شبان والقوات الإفريقية أوقعت عدة إصابات بين المدنيين غداة هجوم أوقع 15 قتيلا في كنيسة.

ونسب رئيس وزراء إفريقيا الوسطى اندريه نزاباييكي بعد ظهر الخميس عودة أعمال العنف إلى "مؤامرة دبرها سياسيون مقربون من السلطة".