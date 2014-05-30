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مسلحون ليبيون يطلقون النار على مركز حدودي تونسي

30/5/2014

أطلقت مجموعة ليبية مسلحة النار فجر اليوم الجمعة باتجاه مركز أمني حدودي بمدينة بن قردان جنوب تونس دون أن يسفر عن إصابات.

ونقلت تقارير إعلامية محلية اليوم عن شهود عيان إن مجموعة من المسلحيين الليبيين كانوا على متن شاحنة رباعية الدفع شنوا هجوما مسلحا على مركز الحرس الحدودي في معتمدية بن قردان التابعة لولاية مدنين جنوب تونس قبل أن يعودو أدراجهم باتجاه الأراضي الليبي.

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة إن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين المسلحين وقوات الحرس الوطني بالمركز، ونقلت عن مصدر أمني بالجهة انه لم يتم تسجيل أي إصابات بين صفوف الأمنيين، مشيرة إلى وصول تعزيزات أمنية مكثّفة إلى المنطقة.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من إعلان مسؤول كبير بالداخلية تعزيز الإجراءات الأمنية الوقائية، خاصة على الحدود الشرقية مع ليبيا تحسباً لأي مخاطر أمنية، وذلك إثر انعقاد المجلس الأعلى للأمن يوم الخميس بحضور الرئيس المؤقت ورئيسي الحكومة والمجلس التأسيسي.

وكان منزل وزير الداخلية بالقصرين تعرض فجر الأربعاء لهجوم مسلح من عناصر إرهابية أدى إلى وفاة أربعة عناصر أمنية وجرح آخر في حادثة هي الأولى من نوعها التي تستهدف مسؤولاً بارزاً في الدولة.

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