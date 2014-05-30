ليبيا تتوقع فتح ميناء الحريقة النفطي بحلول الاثنين

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا للصحفيين الجمعة إن من المتوقع فتح ميناء الحريقة في شرق البلاد بحلول يوم الاثنين بعدما حولت وزارة المالية أموالا لسداد أجور المحتجين من حرس المنشآت النفطية.

ومنع إغلاق العديد من منشآت النفط الليبية على يد جماعات مختلفة من المحتجين الحكومة من إيرادات حيوية. ونتيجة لذلك لا توجد حتى الآن ميزانية رسمية للعام الحالي.

وقال المتحدث باسم المؤسسة محمد الحراري إن عدم إقرار الميزانية حتى الآن هو سبب تأخر وزارة المالية في سداد الأجور.

و أضاف الحراري أن الوزارة تمكنت في وقت سابق من الأسبوع الحالي من تحويل الأموال ولذا فإنه يعتقد أن المحتجين سيوافقون على فتح الميناء قبل يوم الاثنين.