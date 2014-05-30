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قوات حفتر تعلن عن اشتباكات مع أنصار الشريعة شرق ليبيا

30/5/2014

صرح العقيد محمد الحجازى المتحدث  باسم عملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد السابق  للقوات البرية الليبية الجمعة أن اشتباكات اندلعت  بين قوات  حفتر  ومجموعة تابعة لتنظيم أنصار الشريعة في منطقة سيدي فرج في أطراف مدينة بنغازي شرق ليبيا. 

وأوضح الحجازي لـ "وكالة أنباء التضامن" أن الاشتباكات التي اندلعت في منطقة سيدي فرج أسفرت عن تدمير ثلاث سيارات تابعة لتنظيم أنصار الشريعة  تحمل أسلحة.

ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أو  ما إذا كانت توقفت أو مازالت جارية.

من جهة اخرى، ذكرت بوابة الوسط الالكترونية الليبية أن شخصاً لقى حتفه  وأصيب اثنان آخران الجمعة، في بوهديمة ببنغازي على خلفية  الاشتباكات المسلحة بين مسلحين وتنظيم "أنصار الشريعة"، والتي  هدأت نسبيًا صباح الجمعة.

يذكر أن قوات موالية للواء حفتر بدأت عمليات في السادس عشر من الشهر  الجاري في بنغازي ما أطلق عليها "عملية الكرامة".

وقال حفتر في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته في العشرين  من الشهر الجاري  إن "عملية الكرامة"تهدف إلى تطهير ليبيا من "المتطرفين  وجماعة الإخوان المسلمين".

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