روسيا تسحب ثلثي جنودها من الحدود مع أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن الجمعة إن روسيا تقوم بسحب ثلثي جنودها الذين نشرتهم قرب الحدود مع أوكرانيا. وهذا التقدير أعلى بكثير من تقديرات سابقة قدمها الحلف بشأن أعداد الجنود التي تسحبهم روسيا.

وقال راسموسن على هامش اجتماع للجمعية البرلمانية للحلف في العاصمة الليتوانية "رأينا مؤشرات على انسحاب جزئي على الاقل. تقديراتنا تشير إلى أن نحو ثلثي الجنود الروس انسحبوا أو يستعدون للانسحاب." وأضاف أن الحلف وروسيا سيجتمعان في إطار مجلس حلف الأطلسي وروسيا يوم الاثنين لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

من جانب أخر تعهدت حكومة الأوكرانية الجمعة بالمضي قدما في عملية عسكرية ضد الانفصاليين رغم هجوم استهدف طائرة هليكوبتر تابعة للجيش وفي ظل تقارير متزايدة بأن مقاتلين متطوعين من روسيا لهم صلة بأنشطة الانفصاليين في شرق البلاد.