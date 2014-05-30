المرصد السوري : ألفي قتيل جراء القصف على حلب منذ مطلع العام

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في مناطق مختلفة من محافظة حلب في شمال سوريا نتيجة القصف الجوي بالقنابل والبراميل المتفجرة والتي تقوم بها طائرات النظام السوري بلغ 1963 بينهم 567 طفلا.

وقال "بلغ عدد المواطنين المدنيين الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهادهم جراء القصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي على مناطق في مدينة حلب وريفها منذ مطلع العام الجاري وحتى ليل 29 أيار/ مايو بلغ 1963شخصا".

وأوضح أن القتلى يتوزعون بين 567 طفلا دون سن الثامنة عشرة، و283 امرأة ، و1113 رجلا فوق سن الثامنة عشرة. ولا يشمل هذا الإحصاء القتلى العسكريين من مقاتلي المعارضة الذين غالبا ما تستهدفهم الغارات الجوية.

وأشار المرصد في بيان إلى "أنه ينشر هذه الحصيلة قبل ثلاثة أيام من مهزلة الانتخابات الرئاسية، كنموذج عن جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا، وإنجازات الرئيس بشار الأسد" والمتوقع أن يبقى في سدة الرئاسة بعد الانتخابات.

وجدد المرصد الدعوة إلى إحالة "ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا إلى محاكم دولية مختصة".

ويشن الطيران السوري منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها، وقد نددت منظمات دولية ودول بهذه الحملة.