البث الحي
منوعات

المرصد السوري : ألفي قتيل جراء القصف على حلب منذ مطلع العام

30/5/2014

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في مناطق مختلفة من محافظة حلب في شمال سوريا نتيجة القصف الجوي بالقنابل والبراميل المتفجرة والتي تقوم بها طائرات النظام السوري بلغ 1963 بينهم 567 طفلا.

وقال "بلغ عدد المواطنين المدنيين الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهادهم جراء القصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي على مناطق في مدينة حلب وريفها منذ مطلع العام الجاري وحتى ليل 29 أيار/ مايو بلغ 1963شخصا".

وأوضح أن القتلى يتوزعون بين 567 طفلا دون سن الثامنة عشرة، و283 امرأة ، و1113 رجلا فوق سن الثامنة عشرة. ولا يشمل هذا الإحصاء القتلى العسكريين من مقاتلي المعارضة الذين غالبا ما تستهدفهم الغارات الجوية.

وأشار المرصد في بيان إلى "أنه ينشر هذه الحصيلة قبل ثلاثة أيام من مهزلة الانتخابات الرئاسية،  كنموذج عن جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا، وإنجازات الرئيس بشار الأسد" والمتوقع أن يبقى في سدة الرئاسة بعد الانتخابات.

وجدد المرصد الدعوة إلى إحالة "ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا إلى محاكم دولية مختصة".

ويشن الطيران السوري منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها، وقد نددت منظمات دولية ودول بهذه الحملة.

المزيد من منوعات

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)