الشرطة الإسرائيلية تمنع من دون سن 45 من الصلاة في الحرم

قررت الشرطة الاسرائيلية منع المصلين الفلسطينيين دون سن 45 عاما، ومن لا يحمل البطاقة الزرقاء الخاصة بالمقدسيين من دخول الحرم القدسي لأداء صلاة الجمعة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الشرطة الإسرائيلية قررت تحديد أعمار المصلين الجمعة الذين سيسمح لهم بالدخول للحرم الشريف لمن هم فوق سن 45 عاماً وممن يحملون البطاقات الشخصية الزرقاء فقط بالدخول، بينما سيسمح للنساء من كل الأعمار بالدخول.

وانتشرت قوات الشرطة المعززة منذ ساعات الصباح في القدس الشرقية وأزقة البلدة القديمة والأحياء المجاورة وعلى محور الطرق المؤدية الى الاقصى.

وذكرت (وفا) أن الشرطة نصبت متاريس على بوابات القدس القديمة وأخرى على بوابات المسجد الاقصى للتدقيق ببطاقات المُصلين، ما سيرغم آلاف المصلين على أداء صلاة الجمعة اليوم في الشوارع والطرق القريبة من المسجد الاقصى والبلدة القديمة.

يشار إلى أن التوتر يسود منطقة المسجد الأقصى منذ أسابيع بسبب اقتحام مستوطنين ويهود متشددين للمسجد عدة مرات بحماية الشرطة الاسرائيلية