الجيش الأوكراني يشن هجوماً لاستعادة الأمن شرق البلاد

قال ميخائيلو كوفال القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني اليوم الجمعة إن القوات الأوكرانية ستشن عملية عسكرية ضد الانفصاليين في شرق البلاد لحين استعادة الأمن والسلام في المنطقة هناك.

يأتي تصريح كوفال بعدما قام الانفصاليون يوم الخميس باسقاط طائرة هليكوبتر للجيش الأوكراني تقل 14 جندياً بينهم جنرال مما أدى إلى مقتلهم جميعاً وأكد كوفال "إن مهمتنا هي إعادة السلام والنظام إلى المنطقة".

وكرر كوفال اتهام روسيا بأنها تقوم "بعمليات خاصة" في شرق أوكرانيا وأضاف أن القوات الأوكرانية ستستمر في العمليات العسكرية بالمناطق الحدودية "حتى تبدأ تلك المناطق بالعودة للحياة بشكل طبيعي وحتى يسود السلام".

وعلى جانب آخر أعلن زعيم انفصالي في أوكرانيا اليوم الجمعة إطلاق سراح أربعة مراقبين مدنيين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كانوا محتجزين كرهائن لدى رجال ميليشيات مؤيدين لروسيا بشرق أوكرانيا.

غير أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن إخلاء سبيل المراقبين الأربعة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية ، قال اليكسي شميلينكو وهو من زعماء الانفصاليين في منطقة لوهانسك التي أعلنت نفسها جمهورية شعبية إن اختطاف المراقبين الأربعة كان بمثابة تحذير للدخلاء لعدم دخول المنطقة بدون إشعار مسبق.

وذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها فقدت الاتصال بأربعة من مراقبيها المدنيين ليلة الاثنين الماضي. وكان المراقبون وهم دنماركي وتركي وسويدي وإستوني في دورية روتينية شرق دونيتسك.

وصوتت دونيتسك ومنطقة لوهانسك المجاورة هذا الشهر لصالح الانفصال عن أوكرانيا في استفتاء وصفته كييف والمجتمع الدولي بأنه غير شرعي.