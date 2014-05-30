اعتقال أربعة أشخاص في قضية رجم المرأة الباكستانية

أكد مسؤول في الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة أن الفرق الأمنية التي تحقق في مقتل امرأة حامل رجماً أمام محكمة في لاهور، قامت باعتقال أربعة رجال بينهم عمها واثنين من أبناء أعمامها.

ورجمت رزانة بارفين يوم الثلاثاء حتى الموت أمام المحكمة العليا في مدينة لاهور شرق باكستان، بأيدي أكثر من عشرين شخصاً من بينهم العديد من أقاربها، لأنها تزوجت شخصاً لا ترغب فيه العائلة.

وأثارت عملية قتلها الوحشية في وضح النهار وفي وسط ثاني أكبر المدن الباكستانية، سخطاً حول العالم.

وطلب رئيس الوزراء نواز شريف من شقيقه رئيس وزراء البنجاب شهباز شريف اتخاذ الإجراءات الفورية في القضية.

وقال المسؤول الكبير في الشرطة ذوالفقار حميد لوكالة فرانس برس الجمعة إن "فرق التحقيق الخاصة التي شكلتها الشرطة بناء على توجيهات رئيس الوزراء، اعتقلت أربعة أشخاص بينهم عم واثنين من أبناء أعمام المرأة التي رجمت وسائقاً ليل الخميس".

ويصبح عدد المعتقلين خمسة بعد اعتقال والد بارفين في مسرح الهجوم.

وأصدر شهباز أوامره للشرطة بتوقيف كل المتورطين في غضون 24 ساعة,كما طلب محاكمة المتهمين في محكمة مختصة بمكافحة الإرهاب، ما يعني تسريع جلسات القضية أكثر منها في محكمة عادية.

الجدير بالذكر أنه يوم الحادث كانت بارفين في المحكمة لتقديم شهادة دفاع عن زوجها الذي اتهمته أسرتها بخطفها وإجبارها على الزواج منه. وقال الزوج إن أسرة بارفين وافقت على الزواج ثم رفضت لعدم رضاها عن المهر الذي قدمه.

وبحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة، فإن 869 امرأة قتلن العام الماضي في جرائم "شرف".