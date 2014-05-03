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38 قتيلا في حريق إثر مواجهات في أوديسا

3/5/2014

قتل 38 شخصا بسبب حريق اندلع داخل مبنى في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، على إثر مواجهات دارت أمس الجمعة بين أنصار وحدة أوكرانيا وناشطين موالين لروسيا.

وقالت وزارة الداخلية إنه "على هامش المواجهات، شب حريق متعمد" في دار النقابات، موضحة أن "31 شخصا قتلوا إما اختناقا بأوكسيد الكربون أو بعد قفزهم من النوافذ".

وفي وقت سابق من اندلاع الحريق ، تعرضت مسيرة تضم حوالى 1500 شخص في غالبيتهم من مشجعي نوادي كرة قدم في أوديسا وخاركيف للهجوم بالهراوات والحجارة والمتفجرات من قبل مئات الموالين لروسيا ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص و إصابة نحو 15 آخرين.

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