هجوم بقذائف الهاون وسط دمشق يقتل ثلاثة أشخاص

مشاهد الدمار أصبحت شيئا مألوفا في أنحاء سوريا (الجزيرة-أرشيف)

قالت وسائل إعلام والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة أشخاص لقوا مصارعهم في حي بوسط العاصمة السورية دمشق اليوم السبت.

وقال سكان المدينة إن مقاتلي المعارضة ومعظمهم من السنة كثفوا الهجمات في الأسابيع الأخيرة في حين تحكم القوات الحكومية قبضتها على مناطق بوسط البلاد.

وقتل 14 شخصا على الأقل في هجمات بقذائف مورتر على حي آخر بالعاصمة غالبية سكانه من الشيعة يوم الثلاثاء الماضي وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس بشار الأسد عزمه خوض انتخابات الرئاسة في يونيو المقبل.

وحملت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) من أسمتهم بـ"إرهابيين" مسؤولية إطلاق قذائف المورتر، وأضافت أنها تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد مماثل حين انفجرت بحافلة صغيرة في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا وهو كيان مناهض للنظام السوري هذه الواقعة وأفاد بمقتل ثلاثة أشخاص.

يذكر أنه قد قتل أكثر من 150 ألفا في الصراع الدائر في سوريا كما فر الملايين من منازلهم وفقدت الحكومة السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي لاسيما في الشمال والشرق.

ويوم الجمعة الكاضي توصلت السلطات السورية ومقاتلو المعارضة المحاصرين في الحي القديم بمدينة حمص لاتفاق يسمح للمقاتلين بالانسحاب من آخر معقل لهم بالمدينة.