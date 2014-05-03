متمردو جنوب السودان يتهمون سلفاكير باستخدام أسلحة كيماوية

اتهمت القوات المتمردة الموالية لنائب رئيس دولة جنوب السودان السابق رياك مشار القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دولياً فى هجوم وقع الخميس الماضي على مقاطعة ميوم بولاية الوحدة التى يسيطر عليها المتمردون.

وأبلغ القائد الميداني جيمس كونق عبر هاتف متصل بالأقمار الصناعية أمس، الجمعة، صحيفة "الانتباهة"السودانية الصادرة اليوم، السبت، إن قواته صدت هجوماً استخدمت فيه أسلحة متقدمة تطلق ذخائر وقنابل كيميائية.

وقال كونق إن بعض الأفراد أصيبوا إصابات حارقة وأن فريقاً طبياً يجرى الإسعافات اللازمة لهم. وأوضح أن السلاح المستخدم غير معروف لديهم، ونبه إلى ما سماه رفضه استخدام سلاح قريب من المستخدم أخيراً ضد المتمردين سابقاً عندما كان قائداً للفرقة الرابعة بالجيش الشعبي لدولة جنوب السودان قبل انضمامه لقوات مشار.

يأتى الهجوم في الوقت الذى رحب فيه المتمردون والحكومة في دولة جنوب السودان بالمقترح الأمريكي بشان تشكيل حكومة انتقالية في دولة جنوب السودان لتسوية النزاع القائم هناك منذ ديسمبر الماضى.