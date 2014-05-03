غيتس سيبيع باقي أسهمه بمايكروسوفت خلال أربع سنوات

بيل غيتس في صورة أرشيفية حديثة (رويترز)

بيل غيتس الرئيس التنفيذي ورئيس شركة مايكروسوفت السابق لن تكون له أي ملكية مباشرة في هذه الشركة بحلول منتصف 2018 إذا استمر في خطته الأخيرة لبيع الأسهم.

وباع غيتس -الذي أسس الشركة التي أحدثت ثورة عالمية غير مسبوقة في الحوسبة الشخصية مع صديقه في المدرسة بول ألن عام 1975- عشرين مليون سهم كل أربعة أشهر خلال السنوات العشر الأخيرة طبقا لخطة تداول محددة مسبقا.

وبافتراض أنه سيسير على نفس المنوال بلا تغيير في هذا المسلك فستنتهي ملكية غيتس المباشرة لأي أسهم في مايكروسوفت على الإطلاق بعد أربع سنوات من الآن.

وطبقا لوثائق قدمت للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية يوم الجمعة الماضي فإن غيتس يمتلك حاليا أكثر من 330 مليون سهم من أسهم مايكروسوفت بعد آخر عمليات للبيع الأسبوع الماضي، في حين يمتلك ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق والذي تقاعد يوم الجمعة الماضي أكثر من 333 مليون سهم طبقا لبيانات مؤسسة طومسون رويترز الاقتصادية.

من جهته رفض متحدث باسم غيتس ومايكروسوفت التعليق.

وامتلك غيتس 49% من مايكروسوفت في أول طرح عام أولي للشركة عام 1986 مما جعله مليونيرا على الفور. وذكرت مجلة فوربس أن مع النمو الكبير لمايكروسوفت أصبح غيتس أغنى شخص في العالم في حينه وأزيح عدة مرات لكنه استعاد اللقب مؤخرا بثروة تقدر بحوالي 77 مليار دولار اليوم.

وسلم جيتس منصب الرئيس التنفيذي لبالمر عام 2000 ثم تنحى عن منصب رئيس الشركة في فبراير من نفس العام. وظل غيتس في مجلس الإدارة ويقضي قرابة ثلث وقته مستشارا تقنيا للرئيس الجديد لمايكروسوفت ساتيا ناديلا.