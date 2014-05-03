تغريم سامسونغ 119.6 مليون دولار تعويضا لآبل

أمر قاض أميركي شركة سامسونغ الكتريك الكورية الجنوبية بدفع 119.6 مليون لشركة آبل الأميركية بعد أن وجد أن سامسونغ انتهكت اثنين من براءات اختراع شركة آبل.

وخلال المحاكمة التي استمرت شهرين في محكمة اتحادية في سان هوزية بولاية كاليفورنيا اتهمت آبل سامسونغ بخرق براءات اختراع تتعلق بمواصفات التليفونات المحمولة في حين نفت سامسونغ ارتكاب أي أخطاء.

ووجدت هيئة المحلفين أن “سامسونغ” انتهكت براءتي اختراع مسجلتين باسم "آبل" لدى المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

وتقضي براءة الاختراع الأولى بتطوير نظام وأسلوب لتنفيذ أوامر على بنية البيانات المولدة عبر الحاسوب، فيما تتعلق براءة الاختراع الثانية بطريقة "التمرير لفتح القفل" "slide-to-unlock".

وأوضحت الهيئة أن جميع أجهزة "سامسونغ" الموجودة بالقضية وجد أنها قد انتهكت براءاة الاختراع الأولى، كما انتهكت بعض الأجهزة براءة اختراع "التمرير لفتح القفل"، فيما لم تنتهك أي من أجهزة الشركة براءاتي الاختراع "البحث العالمي" و"التزامن في خلفية الجهاز".

وكانت "آبل" قد طالبت خلال القضية التي نظرت فيها المحكمة الاتحادية بولاية كاليفورنيا بالحصول على مبلغ 2.2 مليار دولار أميركي تعويضات عن براءات الاختراع التي أنتهكتها "سامسونغ".

وفي المقابل أكدت هيئة المحلفين أن "آبل" قد انتهكت بدورها براءة اختراع خاصة بشركة "سامسونغ" ليأمر قاضي المحكمة الاتحادية بتغريمها 158400 ألف دولار أميركي، على الرغم من مطالبة الشركة الكورية بمبلغ 6.2 مليون دولار على الأقل لتأكيدها على انتهاك نظيرتها لبراءة اختراع ثانية خاصة بتقنية لبث الفيديو.

ورأت الهيئة أن "آبل" انتهكت فقط براءة اختراع مسجلة باسم "سامسونغ" في مكتب براءات الأختراع والعلامات التجارية الأميركية تحت اسم "الكاميرا وتنظيم المجلد" "Camera and folder organization".

يذكر أن "سامسونغ" لم تكشف حتى الآن ما إذا كانت تنوي الاستئناف ضد الحكم أو قبوله ودفع الغرامة المالية المقررة، خاصة أن الحكم لم يشمل وقف مبيعات أي من الأجهزة التي تضمنتها القضية ومنها هواتف "غالاكسي نوت" و"غالاكسي نوت 2″ و"غالاكسي إس 3″، وحاسب "غالاكسي تاب 10.2" اللوحي.