إجراءات أمنية بمصر في اليوم العالمي للصحافة

شهد محيط دار القضاء العالي وميدان التحرير ومناطق عدة في القاهرة، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة ، تزامناً مع دعوات التظاهر أمام نقابة الصحفيين في اليوم العالمي لحرية للصحافة.

ويحتفل الصحفيون والعاملون في مجال الصحافة كل الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة لتقييم وضعهم والوقوف على بيئة العمل التي يمارسون فيها مهامهم والمخاطر التي يتعرضون لها.

ويتعرض الصحفيون في مناطق عدة وفي مناطق الحروب بشكل خاص لمتاعب وضغوط وقد تصل للموت أثناء تغطيتهم للأحداث.

وفي تصريح للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول موضوع الصحفيين" إن عددا لا يحصى من الصحفيين يواجهون المضايقات والترهيب والرقابة من قبل الحكومات والشركات وأفراد يسعون إلى الاحتفاظ بالسلطة وإخفاء أخطائهم وأعمالهم السيئة" .