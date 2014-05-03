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أبو مرزوق: يؤكد إصرار حماس على إتمام المصالحة

3/5/2014

أكد موسي أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إصرار حركته للتوجه لإتمام المصالحة والاستعداد الفورى لتنفيذ كل ما تم التوافق عليه.

وأشار أبو مرزوق إلى الجهود التى بذلت والتى توجت بإتمام اتفاق "الشاطئ" للمصالحة الفلسطينية، مشدداً على وجود إصرار فلسطينى للمضي قدما نحو التطبيق الفعلي لما تم الاتفاق عليه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، السبت، أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ أبو قاسم دغمش الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية فى فلسطين وأعضاء مجلس شوري الحركة للدكتور موسي أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس على رأس وفد رفيع من قيادة حركة حماس ضم كلاً من النائب محمود الزهار وعماد العلمي أعضاء المكتب السياسي لحماس وسامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم حماس في مكتب الحركة بمنزل الأمين العام.

ورحب الشيخ أبو قاسم بالدكتور أبو مرزوق الذى يزور قطاع غزة في هذه الأثناء و بالوفد القيادى المرافق له، مثنياً على الدور الكبير الذى قام به لإنجاح جهود المصالحة الفلسطينية، مشددا في الوقت نفسه على عمق العلاقات الثنائية التى تربط المقاومة الشعبية بحركة حماس.

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