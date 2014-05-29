2.1 مليار شخص يعانون السمنة بالعالم والمصريات بالصدارة

قال فريق أبحاث السمنة في معهد قياس وتقييم الصحة في سياتل التابع لجامعة واشنطن في تقرير إن السمنة تشكل حملا ثقيلا متزايدا على سكان العالم في الدول الغنية والفقيرة على حد السواء وأن حوالي 30% من البشر على مستوى العالم الآن إما يعانون من السمنة أو من زيادة الوزن وهو ما يصل إجماليه إلى رقم مذهل هو 2.1 مليار شخص.

وأوضح هؤلاء الباحثون أنهم أجروا ما وصفوه بأنمه أكثر التقييمات شمولا حتى الآن عن واحدة من أكثر المشاكل الصحية إلحاحا في العالم في وقتنا الحاضر مستخدمين بيانات تغطي 188 دولة في فترة ممتدة من عام 1988 وحت عام 2013.

وقال فريق المعهد التابع لجامعة واشنطن في تقرير نشر في دورية لانسيت الطبية إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا الوسطى وجزر المحيط الهادي والكاريبي وصلت إلى معدلات بدانة مذهلة.

وكانت أكبر زيادة في معدلات السمنة بين النساء بمصر تليها السعودية ثم سلطنة عمان والبحرين وهندوراس. وبالنسبة للرجال تصدرت القائمة نيوزيلندا تليها البحرين ثم الكويت والسعودية والولايات المتحدة.

أما الولايات المتحدة أغنى دولة في العالم فقد كان بها أكبر عدد من السكان الذين يعانون من السمنة في العالم وبلغت 13%.

والسمنة مشكلة معقدة ويرجعها الباحثون والأطباء المتخصصون إلى توفر "الوجبات السريعة" الرخيصة التي تزيد فيها نسبة الدهون والسكريات والأملاح وتحتوي على سعرات حرارية عالية وأيضا طبيعة الحياة التي تقل فيها الحركة.

كما أن والسمنة من العوامل الرئيسية لأمراض القلب والجلطات والسكري وبعض أنواع السرطان، وتقول منظمة الصحة العالمية إن المشاكل المزمنة الناتجة عن السمنة تتسبب في وفاة حوالي 3.4 مليون شخص سنويا.