وزيرنيجيرى:الرئيس سيعفو عن بوكو حرام إن تخلت عن السلاح

صرح وزير تنمية الشباب النيجيرى بونى هارونا بأن الرئيس جودلاك جوناثان أعرب عن موافقته على العفو عن مسلحى جماعة "بوكوحرام" التى تحملها الحكومة مسئولية مقتل وإصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية.

وقال هارونا فى تصريح اليوم الخميس بمناسبة عيد الديمقراطية أن الرئيس أكد أن إلقاء السلاح من قبل الجماعة هو شرط أساسى للعفو عن أعضاءها ، منوها بأن برنامج العفو مازال قيد البحث وأنه على الجماعة استغلال هذه الفرصة.

وأشار الى أن الرئيس أصدر أوامره بالعفو منذ أعوام عن متمردى منظمة تحرير "دلتا النيجر" التى كانت تتبنى عمليات تمرد بمنطقة دلتا النيجر الغنية بالبترول الغاز، والذين استفادوا من برنامج العفو مقابل إلقاء السلاح.

وجاءت تصريحات الوزير بعد ساعات من تصريحات الرئيس بأنه أمر ببدء حملة أمنية واسعة النطاق وشاملة لوضع حد لتمرد جماعة "بوكو حرام".

وقال جوناثان فى خطاب إلى الأمة اليوم بمناسبة عيد الديمقراطية ـ أن إدارته مصممة على حماية الديمقراطية ووحدة البلاد الوطنية وتوعد بالعمل على إطلاق سراح نحو 230 فتاة تم اختطافهن فى 15 أبريل الماضى من داخل مدرسة ببلدة "شيبوك" بالولاية على يد أشخاص يعتقد أنهم أعضاء فى بوكو حرام.

وقد استمرت أعمال العنف فى المناطق التى تنشط فيها جماعة "بوكو حرام" خلال الساعات الماضية ، فقد ذكر مصدر أمنى أن مسلحين يعتقد أنهم أعضاء فى الجماعة شنوا هجمات على عدة قرى بولاية "بورنو" التى تعتبر المعقل الرئيسى للجماعة مما أدى إلى مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات ، مشيرا إلى أن الهجمات تم شنها على القرى القريبة من الحدود مع الكاميرون