فائض الميزان التجاري الكوري يقفز لمستوى قياسي

حاويات بميناء بوسان الكوري الجنوبي (أرشيف-رويترز)

قفز فائض ميزان المعاملات الجارية لكوريا الجنوبية على أساس شهري إلى مستوى قياسي في إبريل الماضي مدعوما بزيادة هائلة في الصادرات.

فقد أظهرت بيانات بنك كوريا (البنك المركزي) اليوم الخميس أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا سجل الشهر الماضي فائضا في الحساب الجاري بلغ 9.81 مليار دولار وهو رقم أكبر بكثير من الفائض المسجل في مارس الماضي والبالغ 6.60 مليار دولار.

وقفزت قيمة الصادرات في إبريل الماضي بنسبة 5.9% عن الشهر الذي سبقة لتصل إلى 55.38 مليار دولار مدعومة بزيادة في صادرات السيارات السيارات والمنتجات البترولية ومنتجات الصلب في حين تراجعت الواردات بنسبة 3.7% إلى 43.46 مليار دولار ليسجل الفائض في ميزان تجارة وتبادل السلع مستوى قياسيا بلغ 11.92 مليار دولار.

ويبرز تباطؤ الواردات ركودا في الاستهلاك المحلي والاستثمارات واستمرار ضعف الأسعار العالمية للطاقة والمواد الخام.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية هذا العام بنسبة 4.0% ارتفاعا من 3.0% العام الماضي مدعوما بتحسن الصادرات على الرغم من أن بطء الاستهلاك المحلي قد يبطئ الانتعاش.

ومن المنتظر أن يعطي الفائض القوي في الحساب الجاري مزيدا من الدعم للعملة الكورية الجنوبية (الوون) التي سجلت مكاسب بلغت 3.3% أمام الدولار الأميركي منذ بداية العام الحالي.