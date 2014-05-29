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عباس يكلف الحمد الله بتشكيل حكومة الوفاق

29/5/2014

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس  الخميس ، رسميا رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله، بتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية.

وقال عباس عقب كتاب التكليف، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ,  "في هذه الرسالة تم تكليف الدكتور رامي الحمد الله من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، وأتمنى له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة ".

ولم يحدد عباس موعدا لإعلان الحكومة، علما أن القانون الفلسطيني يمهل رئيس الوزراء المكلف فترة خمسة أسابيع لإجراء المشاورات اللازمة.

وكان منتظرا أن يتم الإعلان عن حكومة الوفاق اليوم، إلا أن مصادر متعددة في حركتي فتح وحماس تحدثت عن عدم حسم تشكيلتها نظرا لوجود خلافات على بعض أسماء الوزراء.

وأوضحت المصادر أن منصبي الداخلية والخارجية لم يحسما حتى الآن وتجرى اتصالات للتوصل إلى اتفاق بشأنهما.

وفي غزة قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومتها المقالة إسماعيل هنية إن ساعات أو أياما قليلة تفصل عن الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطنية.

وأعلن مسؤولون في فتح وحماس عقب مشاورات أجريت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في غزة، الاتفاق رسميا على تكليف الحمد الله برئاسة حكومة الوفاق وحسم تشكيلة الحكومة بشكل شبه نهائي.

ويترأس الحمد الله وهو أكاديمي مستقل حكومة السلطة الفلسطينية منذ مطلع أيار/مايو 2013.

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