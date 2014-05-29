صباحي يقر بخسارته في الانتخابات الرئاسية المصرية

قال المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي إن مصر قادرة على تغير ما بها من فساد ولن تقبل بأي تابعية ، داعياً أعضاء حملته إلي نشر الأمل في كل أرجاء الشارع المصري.

وأضاف حمدين في كلمة بمؤتمر صحفي عقد مساء الخميس بمقر حملته بحي الدقي بمحافظة الجيزة أن الثورة المصرية ليست حكراً على أحد وأنه يتشرف بالإنتماء إلي أحلام هذه الثورة ، موجهاً الشكر إلي شباب حملته ووصفهم بالنبلاء الذين خاضوا معركة غير متكافئة " على حد وصفه " من أجل هذا الوطن ، وأنه ناضل بأمانة لكى تكون انتخابات أكثر عدالة وأقل انحيازاً.

وقال صباحي أنه يرجوا من الله أن يكون الرئيس القادم على قدر "أفراح من يفرحون الآن " ، مؤكداً أنه خسر الانتخابات وكسب احترام الشعب .

و أضاف " لا مكان فى قلوبنا لغل أو كراهية أو رغبة فى الانتقام وسأظل وسط الشعب معبراً عن أحلامه ومطالبه.. " خسرنا أصواتكم ولكننا لا نريد أن نخسر ثقتكم والبعض يثق فى صدقنا ولكنه لم يثق فى قدرتنا ، وأتحمل مسؤولية أى أخطاء فى حملتي الانتخابية وسأعالج أي أخطاء حدثت وأتعلم منها مستقبلاً ".

وتعهد بالنضال من أجل كسب ثقة الشعب المصرى وتأسيس وطن ديمقراطي تسود فيه قيم الوطنية ، وطن بلا تكفير على حساب الدين أو تخوين على حساب الوطنية ، وقال " إن كل من أساء لنا سامحناه ، ونريد أن ننظر إلى المستقل ولن نتسامح ولن نتصالح مع إرهاب واستبداد ولا فساد ، فمعركتنا واحدة ضد إرهاب لن نقبله ، وواثقين أن حق المصريين أنهم يتحررون من الإرهاب والفساد".

وأكد صباحي أنه قرر عدم الانسحاب من الانتخابات الرئاسية حرصا على سلامة الوطن ، وأشار إلى أنه ناضل بأمانة لكي تكون الانتخابات أكثر عدالة وأقل انحيازاً.

وقال أنه لن يقبل أي منصب بالتعيين في السلطة التنفيذية ، وأنه سيؤدي واجبه الوطني من أجل بناء الوطن ، موضحا أنه سيستمر في نضاله من أجل برنامجه الذي طرحه من قبل.

