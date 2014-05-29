البث الحي
منوعات

روسيا تقيم تحالفا اقتصادي لمنافسة أمريكا والصين

29/5/2014

وقع رؤساء روسيا وقازاخستان وروسيا البيضاء، الخميس، اتفاقية لإنشاء تكتل تجاري كبير يأملون أن يتحدى القوة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

ويبدأ تنفيذ الاتفاقية التي تشكل الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي في أول يناير فور إقرار برلمانات الدول الثلاث له.

وقال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قبيل توقيع الاتفاقية في أستانة عاصمة قازاخستان "اجتماعنا اليوم له بالطبع أهمية خاصة.. أهمية تعدل صنع تاريخ جديد دون مبالغة".

وقال رئيس قازاخستان "نور سلطان نزارباييف" إنه يعتبر الاتحاد الجديد "جسراً بين الشرق والغرب".

وينفي "بوتين" أن يكون الاتحاد محاولة لإعادة خلق الاتحاد السوفييتي الذي انهار في 1991.

ويتجاوز إجمالي عدد سكان الدول الثلاث 170 مليون نسمة ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها حوالي 2.7 تريليون دولار. وقازاخستان وروسيا منتجان للنفط.

وتعمق الاتفاقية العلاقات التي توطدت بين الدول الثلاث عندما أخذت الخطوة الأولى بإنشاء اتحاد جمركي في 2010 وستضمن الانتقال الحر للسلع والخدمات ورأس المال والعمال وتنسيق السياسة بشأن القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

واختارت أوكرانيا عدم المشاركة بعد الإطاحة برئيسها الموالي لموسكو في فبراير، وتضررت علاقاتها مع روسيا بشدة عقب ضم الأخيرة لمنطقة شبه جزيرة القرم.

المزيد من منوعات

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)