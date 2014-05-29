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إعلان فوز بوروشنكو بالرئاسة وسط تجدد للقتال في شرق أوكرانيا

29/5/2014

تأكد يوم الخميس إعلان فوز الملياردير" بترو بوروشينكو" في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا وذلك وسط تجدد لأعمال القتال في شرق البلاد .
وقالت لجنة الانتخابات بعد فرز جميع صناديق الاقتراع إن "بوروشنكو" فاز في التصويت الذي جرى يوم الأحد الماضي بنسبة 54.7 بالمئة .
وقال رئيس البرلمان "ألكسندر تورتشينكوف" الذي كان قد تم تكليفه بمهام رئيس الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق "فيكتور يانوكوفيتش" فبراير الماضي إنه أصدر أوامره باتخاذ الاستعدادات اللازمة لتنظيم حفل تنصيب "بوروشنكو" .
وقال مكتب "بوروشينكو" في وقت لاحق إن الاحتفال بتنصيبه رئيساً سيقام في 7 يونيو المقبل وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس أوكرانيا".
وأكد "تورتشينكوف" فوز بطل الملاكمة السابق" فيتالي كليتشكو" ، وهو من مؤيدي " بوروشنكو" ، بسباق رئاسة بلدية كييف.
وتصاعدت حدة التوتر في شرق أوكرانيا مرة أخرى بعدما أسقط الانفصاليون الموالون لروسيا مروحية عسكرية قرب مدينة سلوفيانسك المحاصرة مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل.
وقال الحرس الوطني الأوكراني إن مروحية نقل طراز "ميل – 8" أصيبت بصاروخ  يطلق من على الكتف أثناء عودتها  من رحلة تناوب للقوات العسكرية.
وأضاف أن أحد الجنود  الـ 13 الذين كانوا على متنها نجا مع إصابته بإصابات خطيرة وأن من بين القتلى الجنرال "سيرجي كولتشيتسكي" من الحرس  الوطني.
و"أكد فياتشيسلاف بونوماريوف" ، رئيس بلدية سلوفيانسك المعلنة من جانب واحد إن المروحية أسقطت من قبل رجاله . ونفى مزاعم الحرس الوطني إنه قتل  المهاجمين ، قائلاً إن جميع أعضاء الفريق القائم بالعملية قد عادوا إلى  قاعدتهم  وذك حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية .
وخلال الأسبوع الماضي أسقط المسلحون العديد من المروحيات الأوكرانية في  "سلوفيانسك". . وقال "بونوماريوف" إن حادث الخميس رفع عددها إلى ثماني مروحيات.

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