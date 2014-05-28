مقتل 21 شخصا في حريق في مستشفى للمسنين بكوريا الجنوبية

لقي 26 شخصا مصرعهم في حريق في مستشفى يأوي مرضى مسنين يعانون أمراضا مُزمنة بمنطقة ريفية في كوريا الجنوبية الأربعاء، بينما أُصيب ثمانية آخرون بحروق في ثاني حريق في البلاد هذا الأسبوع بينما لا تزال البلاد في حداد على ضحايا كارثة غرق عبارة الشهر الماضي.

وقال مسؤولون إنه تمت السيطرة بسرعة على الحريق الذي اندلع عند منتصف الليل في المستشفى الواقع في منطقة جيولا جنوب غرب البلاد، لكن معظم الضحايا مرضى مسنون لم يكن بمقدورهم السير أو التحرك بحرية مما أدى إلى هذا العدد الكبير من الضحايا.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في داميانج لي مين هو " جميع الضحايا كانوا من المرضى طريحي الفراش غير القادرين على الفرار بأنفسهم لذلك وعلى الرغم من جهود الانقاذ الأولية بالمستشفى تمت التضحية بكثير من الناس". وقال مسؤول محلي بإدارة الإطفاء إن الضحايا كانوا جميعا في الطابق الثاني من المبنى وأن غالبيتهم ماتوا مختنقين بالدخان.

وقتل حريق شب في مركز تجاري كبير ثمانية أشخاص الاثنين عندما انتشر الدخان وأبخرة سامة سريعا في المجمع ولم تعمل ألواح مصممة لمنع انتشار الحرائق والدخان بالمبنى رغم حداثته نسبيا، كما وقع حادثان بمترو الأنفاق في الآونة الأخيرة خلفا حوالي 200 مصاب.

وتعيش كوريا الجنوبية في حداد منذ وفاة أكثر من 300 شخص عندما غرقت عبارة بحمولة زائدة في 16 إبريل/ نيسان في أسوأ كارثة بحرية تشهدها البلاد في 20 عاما.