مايكروسوفت تطلق مترجما فوريا لمكالمات سكايب

كشفت شركة مايكروسوفت عن نسخة تجريبية لخدمة الترجمة الفورية للمكالمات التي تجري على سكايب وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة العملاقة هذا الابتكار التكنولوجي الجديد في الولايات المتحدة.

وقال ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت التنفيذي خلال مؤتمر تكنولوجي في رانتشو بالوس فرديز في كاليفورنيا إن ما يطلق عليه اسم مترجم سكايب يسمح للمتحدثين بلغات مختلفة أن يسمعوا كلمات من يتحدث معهم بلغتهم الأم.

وقال ناديلا عن هذه التكنولوجيا الجديدة "إنها ستضمن تمكنك من التواصل مع أي شخص دون حواجز اللغة". وأصبح ناديلا رئيسا تنفيذيا لمايكروسوفت في فبراير الماضي ويحرص على استعادة موقع الريادة التكنولوجية لشركته بعد حوالي عشر سنوات من التراجع أمام منافستيها آبل وغوغل.

ووصف ناديلا التكنولوجيا الجديدة بأنها "ساحرة" لكنه قال إن المهمة الآن هي تحويلها إلى منتج حقيقي لا مجرد مشروع بحثي. ولم يذكر ما إذا كانت هذه ستكون خدمة إضافية مجانية لمستخدمي سكايب أم أنها ستكون مدفوعة الأجر.

وفي العرض التجريبي للتكنولوجيا الجديدة الذي قدمته مايكروسوفت تحدث مدير في الشركة من الناطقين بالإنجليزية مع زميل له يتحدث الألمانية.

ويمكن للتكنولوجيا الجديدة التي عرضتها مايكروسوفت بشكل بدائي منذ 18 شهرا في الصين أن تكون إضافة مميزة وقد تكون إضافة هائلة إلى خدمة الدردشة على سكايب التي تقدمها الشركة ويستخدمها مئات الملايين.