البث الحي
منوعات

مايكروسوفت تطلق مترجما فوريا لمكالمات سكايب

28/5/2014

كشفت شركة مايكروسوفت عن نسخة تجريبية لخدمة الترجمة الفورية للمكالمات التي تجري على سكايب وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة العملاقة هذا الابتكار التكنولوجي الجديد في الولايات المتحدة.

وقال ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت التنفيذي خلال مؤتمر تكنولوجي في رانتشو بالوس فرديز في كاليفورنيا إن ما يطلق عليه اسم مترجم سكايب يسمح للمتحدثين بلغات مختلفة أن يسمعوا كلمات من يتحدث معهم بلغتهم الأم.

وقال ناديلا عن هذه التكنولوجيا الجديدة "إنها ستضمن تمكنك من التواصل مع أي شخص دون حواجز اللغة". وأصبح ناديلا رئيسا تنفيذيا لمايكروسوفت في فبراير الماضي ويحرص على استعادة موقع الريادة التكنولوجية لشركته بعد حوالي عشر سنوات من التراجع أمام منافستيها آبل وغوغل.

ووصف ناديلا التكنولوجيا الجديدة بأنها "ساحرة" لكنه قال إن المهمة الآن هي تحويلها إلى منتج حقيقي لا مجرد مشروع بحثي. ولم يذكر ما إذا كانت هذه ستكون خدمة إضافية مجانية لمستخدمي سكايب أم أنها ستكون مدفوعة الأجر.

وفي العرض التجريبي للتكنولوجيا الجديدة الذي قدمته مايكروسوفت تحدث مدير في الشركة من الناطقين بالإنجليزية مع زميل له يتحدث الألمانية.

ويمكن للتكنولوجيا الجديدة التي عرضتها مايكروسوفت بشكل بدائي منذ 18 شهرا في الصين أن تكون إضافة مميزة وقد تكون إضافة هائلة إلى خدمة الدردشة على سكايب التي تقدمها الشركة ويستخدمها مئات الملايين.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة النافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)