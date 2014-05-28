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قتلى في هجوم على منزل وزير الداخلية التونسي

28/5/2014

قتل 4 عناصر من الشرطة التونسية اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مسلحون على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو في القصرين وسط غربي تونس، وقد أدى الهجوم أيضا إلى إصابة شخص واحد بجروح.

وقال العروي إن "هجوما نفذه إرهابيون برشاش كلاشنيكوف استهدف منزل وزير الداخلية في القصرين وقتل خلاله 4 من رجال الشرطة، وسقط في الحادث جريح"،وليس من الواضح بعد من كان داخل المنزل أثناء الهجوم .

وقال شاهد عيان في القصرين إن آثار دماء وجدت على الجدران الخارجية، للمنزل وكذلك على الأرض، على بعد أمتار من المبنى.

وكان المسلحون ملثمين، وجاؤوا على متن شاحنة خفيفة، حسب ما قال أحد مواطني القصرين كان قد شاهدهم بعد الهجوم.

 

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