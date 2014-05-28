جريحان في هجوم على سيارة تابعة للقنصلية الأمريكية في هرات

قالت السفارة الأمريكية في بيان إن أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة في هجوم على سيارة تابعة للقنصلية الأمريكية في إقليم هرات بغرب أفغانستان صباح الأربعاء.

وأعلنت السفارة الأمريكية في بيان "إن أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة وهما الآن يعالجان في مستشفى إسباني في هرات" موضحة "أنها على اتصال وثيق مع السلطات الأفغانية بغية اعتقال المهاجمين وإحالتهم إلى القضاء".

ولم يذكر بيان السفارة الكثير من التفاصيل عن الهجوم لكن مسؤولا أفغانيا في هرات قال إن قذيفة صاروخية أطلقت على السيارة.

وقال حاج بشير أحمد المسؤول عن المنطقة "هاجم رجلان سيارة أجنبية بقذيفة أربيجي ثم فرا"، وقبل ذلك بساعات أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خططا لخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 32 ألف فرد إلى 9800 ببداية العام القادم وخفضها تدريجيا لتقتصر على قوة صغيرة لتأمين السفارة بنهاية 2016.

لكن تطبيق هذه الخطة سيكون رهنا بتوقيع الرئيس الأفغاني المقبل على معاهدة أمنية ثنائية تؤطر الوجود العسكري الأميركي بعد 2014.

وقد رفض كرزاي الذي شارفت ولايته على الانتهاء حتى الآن التوقيع بالأحرف الأولى على المعاهدة الأمنية رغم غضب واشنطن، لكن المرشحين المتنافسين لخلافته في الرئاسة أشرف غاني وعبدالله عبدالله تعهدا بتوقيعها.

وقتلت قوات الأمن الأفغانية في هرات الجمعة ثلاثة على الأقل من المسلحين والمهاجمين الانتحاريين بعد هجوم على القنصلية الهندية هناك، حيث تشهد أفغانستان موجة عنف مع اقتراب موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لحميد كرزاي على رأس الدولة.

ويعتبر هذا الاقتراع بمثابة اختبار هام لأفغانستان الذي تسيطر حركة طالبان على جزء من أراضيه فيما يخشى أن تغرق في المجهول بعد انسحاب معظم جنود حلف شمال الأطلسي المقدر عددهم ب51 ألف عنصر بحلول نهاية العام.