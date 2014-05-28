البث الحي
منوعات

الشرطة تفريق محتجين على تنظيم كأس العالم في البرازيل

28/5/2014

أطلقت الشرطة البرازيلية  الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين رافضين لتنظيم البلاد لكأس العالم وحاولوا الخروج في مسيرة إلى ملعب لكرة القدم في برازيليا حيث كان كأس البطولة معروضا للجماهير.

وشارك في الاحتجاج أكثر من ألف شخص في العاصمة البرازيلية  بالقرب من ملعب مانيه غارينتشا الأعلى تكلفة الذي أنشئ من أجل البطولة التي تشارك فيها 32 دولة وتبدأ خلال 16 يوما.

وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية إن الاحتجاج بدأ سلميا وإن الشرطة كانت تحاول احتواء المسيرة باستخدام الغاز المسيل للدموع وسلاسل  بشرية من رجال الشرطة الذين كانوا يحملون الدروع.

وزاد التوتر بعد انضمام هنود من سكان البلاد الأصليين في ملابس قبلية تقليدية وكانوا يحملون أقواسا إلى الاحتجاجات التي نظمتها حركة العمال المشردين ، وتقول الحركة إن إنشاء الملاعب لاستضافة بطولة كأس العالم باهظ التكلفة  وأدى لارتفاع أسعار العقارات بشدة مما اضطر أسرا منخفضة الدخل لترك منازلها.

واصطف عشاق كرة القدم خارج ملعب برازيليا لإلقاء نظرة على الكأس الذي يجوب المدن الاثنتي عشرة التي تستضيف البطولة، لكن المسيرة الاحتجاجية أجبرت السلطات إلى إلغاء عرضه وإغلاق الملعب.

وتسابق البرازيل الزمن لتنتهي من الملاعب وأنظمة النقل في الوقت المناسب  قبل البطولة وسط مناخ من العصيان المدني المتزايد من بعض البرازيليين تسعى لتعطيل إقامة الحدث قائلة إن تكلفته كبيرة للغاية على دولة نامية.

وقال مسؤولون ماليون في تقرير نشر الأسبوع الماضي إن تكلفة الملعب في برازيليا عند الانتهاء منه ستبلغ 26،849 مليون دولار أمريكي وهو ما يساوي ثلاثة أمثال الميزانية التي وضعت له في البداية.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة النافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)