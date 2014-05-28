السوريون ينتخبون في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة

بدأ السوريون في الأردن الأربعاء التصويت في سفارة دمشق في عمان، في إطار الانتخابات الرئاسية السورية وسط إجراءات أمنية مشددة.

واصطف المئات أمام المدخل الرئيسي للسفارة السورية في منطقة عبدون (جنوب غرب عمان) مع بدء الاقتراع وسط تواجد كثيف للأمن الأردني.

ورفع مشاركون إعلاما سورية، فيما ارتدى آخرون كوفيات بطرفها العلم السوري وصور للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال محمود احمد (32 عاما)، من محافظة الرقة (شمال سوريا)، والذي كان يضع علما سوريا كبيرا على كتفيه ويرفع صورة للأسد، "جئت لانتخب سيادة الرئيس فهو من يستحق أن أمنحه صوتي لقد أثبت للعالم أن سوريا دولة قوية قادرة على تحمل كل الظروف بقيادته الحكيمة".

من جهتها، قالت داليا (22 عاما) من دمشق، وكانت ترتدي زي الجيش السوري ونظارات شمسية سوداء "جئنا لنعبر عن محبتنا لبلدنا ولقائدنا ونؤكد أن سوريا عصية على الإرهاب".

وحملت بعض الفتيات لافتة كبيرة تحمل علم سوريا وكتب عليها "نعم لأسد العرب.. من أبناء العرب السوريين في الأردن" فيما اصطففن للإدلاء بأصواتهن.

بالمقابل وعلى بعد أقل من 200 متر من مبنى السفارة وقف عشرات المعارضين السوريين حاملين لافتات كتب على بعضها "لا لانتخابات الدم" و" لا للتجديد للسفاح"، هاتفين "يا بشار يا خسيس دم السوري مش رخيص".

وقال أبو هيثم الميداني وهو في الثلاثين من العمر "جئنا لنقول لا لانتخابات الدم لا لانتخابات البراميل المتفجرة، لا انتخابات الكيماوي والأسلحة المحظورة دوليا".

أما ريما (19 عاما) التي حملت علم الثورة السورية فقالت "نحن هنا لأننا ضد انتخابات صورية تعيد إنتاج القتل والظلم والاستبداد".

ويستضيف الأردن أكثر من 600 الف لاجئ سوري مسجلين رسميا لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتقول السلطات الأردنية إنه يضاف إلى هؤلاء، نحو 700 ألف سوري يقيمون على أراضيها منذ ما قبل الأزمة التي بدأت في آذار عام 2011.

وحافظت عمان على علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق وأكدت مرارا ضرورة إيجاد "حل سياسي يضمن أمن وأمان سوريا".

وطردت المملكة الأثنين السفير السوري بهجت سليمان بسبب "إساءاته المتكررة" إلى الأردن، فيما قررت سوريا "اعتبار القائم بأعمال سفارة الأردن في دمشق شخصا غير مرغوب فيه".

إلا أن الحكومة الأردنية قالت إن الأمر يعني السفير بشخصه و "لا يعني بأي حال قطع العلاقات مع سوريا الشقيقة" مؤكدة إن "دمشق تستطيع تسمية سفير في أي وقت".

ودعت السفارة السورية في عمان في بيان مواطنيها إلى المشاركة في الاقتراع اليوم الأربعاء.

واعتبرت الأمم المتحدة ودول غربية داعمة للمعارضة السورية، إن إجراء هذه الانتخابات التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الأسد في موقعه "مهزلة" في خضم النزاع الدامي في البلاد.

وأعلنت فرنسا وبلجيكا وألمانيا قبل ذلك إنها لن تسمح للسوريين بالاقتراع على أرضها.