البث الحي
منوعات

إسرائيل تنقل 40 أسيرا مضربا عن الطعام للمستشفى

28/5/2014

نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية 40 أسيرا فلسطينيا بعد تدهور حالتهم الصحية إثر إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهر بحسب ما أعلنت متحدثة باسم المصلحة الأربعاء.

وقالت سيفان وايزمان إن حالة الأسرى "مستقرة" مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى في مراحل مختلفة وعددهم وصل الآن إلى أربعين.

وأشارت وايزمان إلى أن كافة الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يقارب خمسة أسابيع هم قيد الاعتقال الإداري، ويعالجون في تسع مستشفيات مختلفة.

وأضافت المتحدثة أن أسرى آخرين انضموا إلى الإضراب في الأسابيع الماضية مشيرة إلى أن هنالك 240 أـسيرا مضربا عن الطعام حاليا موضحة أنه من المتوقع ازدياد أعداد الأسرى الذين سينقلون إلى المستشفيات.

من ناحيته حذر وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع من تفاقم أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام على نحو "خطير جدا".

وقال قراقع إن الجانب الفلسطيني "يحاول الاتصال بالجانب الإسرائيلي لتفادي مضاعفات قد تؤدي إلى موت بعض المعتقلين" مضيفا "يبدو أن إسرائيل غير معنية بأن أحدا من الأسرى المضربين سيموت في سجونها".

ويوجد نحو خمسة آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية  بينما يقبع حوالى 200 منهم في الاعتقال الإداري.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة النافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)