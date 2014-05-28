إسرائيل تتخلى عن الكوبرا لصالح الطائرات دون طيار

مروحية كوبرا إسرائيلية تطلق صاروخا على هدف (أرشيف-رويترز)

قال ضباط في الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أنهت بصورة تدريجية استخدام أحد نوعي المروحيات الهجومية الأميركية لصالح استخدام المزيد من الطائرات بدون طيار مما يعكس حاجتها لقوة جوية أخف وأقل تكلفة لمراقبة حدودها.

وأضاف أن إسرائيل سحبت من الخدمة أواخر العام الماضي السرب الأخير من مروحيات الكوبرا المصممة أصلا لصيد الدبابات ومجهزة لتجنب الصواريخ أرض-جو. وظل هذا القرار طي الكتمان حتى كشفت عنه خصومة بين وزارتي الدفاع والخزانة بشأن تخفيضات في الميزانية.

وبدأت إسرائيل استخدام مروحيات الكوبرا بعد حرب عام 1973 حين قصفت المدرعات ووحدات الدفاع الجوي المصري والسوري قواتها بقوة.

والآن ومع ارتباط مصر بمعاهدة سلام مع إسرائيل وفي حين تعصف بسوريا حرب أهلية منذ أكثر من ثلاث سنوات بات التهديد الرئيسي لإسرائيل عبر حدودها مع الدولتين وكذلك مع لبنان وقطاع غزة يتمثل في الهجمات المفاجئة بالصواريخ أو الأسلحة النارية.

وتحتفظ إسرائيل بسربين من مروحيات الأباتشي الأكبر الكوبرا وتتميز بتسليحها الأكثر كثافة ونوعية من الأسلحة مما يمنحها خيارات متعددة ومدى أكبر في تصديها للهجمات، كما أنها تستخدم أيضا عددا غير معروف من الطائرات بدون طيار.

وقال ضابط كبير بالجيش إنه جرى الاستغناء عن الكوبرا في اطار تخفيضات الميزانية، وأضاف طالبا عدم الكشف عن اسمه "كانت بدرجة ما نوعا متوسطا من حيث الدور الذي يمكنها القيام به ولذلك قررنا أن نمضي بدونها".

ويقول المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ومقره لندن إن إسرائيل لديها حوالي 33 مروحية هجومية من طراز "AH-1".

وتقوم الطائرات بدون طيار الإسرائيلية الصنع بدوريات متزايدة فوق مناطق مثل قطاع غزة، ويمكنها التحليق لساعات طويلة وبث لقطات فيديو تساعد في تحديد أهداف أرضية أو في إرشاد القوات على الأرض.

من جهته إفرايم سيغولي البريجادير المتقاعد والذي كان يخدم في سلاح الجو الإسرائيلي إن إسرائيل ترى أن التحول إلى استخدام الطائرات بدون طيار هو وسيلة أكثر أمنا لتقليص خطر المقاتلين الذين يستخدمون صواريخ تطلق من على الكتف وتقتفي الأثر الحراري للطائرات كما أن صيانتها أقل كلفة أيضا من مروحيات الكوبرا القديمة أيضا. فقد أطلقت هذه الصواريخ على المروحيات الإسرائيلية من قطاع غزة ومن شبه جزيرة سيناء المصرية لكن دون نجاح حتى الآن.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تقييمات كثير من الخبراء المستقلين الذين أكدوا أن بعضا من الطائرات الإسرائيلية بدون طيار مجهز أيضا لإطلاق صواريخ موجهة عالية الدقة.

وقال ضابط مشاة إسرائيلي إن القوات التي تواجه المسلحين الفلسطينيين في غزة تستدعي الآن في العادة طائرات بدون طيار أكثر مما تستدعي مروحيات لتقديم الدعم.

وقال ضابط آخر إن سلاح الجو يهدف إلى تنفيذ ضربات "خلال دقائق" من تلقي طلب من القوات البرية وهو الأمر الذي من المرجح أن تحققه الطائرات بدون طيار أكثر مما يمكن أن تحققه المروحيات الهجومية.

وأوضح سيغولي أنه كان يوجد سربان لمروحيات الكوبرا أصلا لكن السرب الأول تم حله في منتصف العقد الماضي.

يذكر أن إسرائيل تتنافس مع الولايات المتحدة في كونها أكبر مورد في العالم للطائرات بدون طيار.