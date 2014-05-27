مسلحون يلقون قنابل على منزل رئيس وزراء ليبيا الجديد

قالت مصادر في المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق إن مسلحين مجهولين ألقوا قنابل على منزل معيتيق في طرابلس الثلاثاء،

وأضاف أحد المصادر أن معيتيق لم يصب في الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء ولكن أحد المهاجمين قتل كما أصيب آخر واعتقل. ولم يتسن لمسؤول بوزارة الداخلية تأكيد تفاصيل الحادث على الفور.

وفي سياق متصل، أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين أمس الاثنين بعد يوم من فوز رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق بثقة المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان).

وانتخب معيتيق قبل أسبوعين بعد جلسة برلمانية اتسمت بالفوضى ورفضها بعض المشرعين باعتبارها غير شرعية.

وفي وقت سابق، قال معيتيق إن حكومته ستركز اهتمامها على محاربة المتشددين وتأمين الحدود وبناء القوات المسلحة بمساعدة أجنبية. وأصبح المؤتمر الوطني العام مركزا لمواجهة متصاعدة بين اللواء السابق بالجيش خليفة حفتر.