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مزاعم عن استخدام متسلقة صينية هليكوبتر للوصول إلى قمة إيفرست

27/5/2014
 

قالت نيبال اليوم إنها تحقق في مزاعم عن استخدام متسلقة صينية طائرة هليكوبتر للوصول إلى مخيم في منطقة مرتفعة بعد أن أدى انهيار جليدي قاتل إلى طمس أجزاء من الطريق.

والمتسلقة الصينية هي المتسلقة الوحيدة لجبل إيفرست من الجانب النيبالي في هذا الموسم واستخدام هليكوبتر سيشكل مأخذا أخلاقيا خطيرا لتقاليد تسلق أعلى جبل في العالم.

لكن وانغ جينغ "40 عاما" التي وصلت إلى القمة يوم الجمعة الماضي نفت استخدامها هليكوبتر في تسلق الجبل.

وتسبب الانهيار الجليدي الذي وقع في 18 إبريل في مقتل 16 مرشدا نيباليا كانوا يثبتون الحبال وينقلون إمدادات لزبائنهم الأجانب الذين يحاولون تسلق القمة التي يبلغ ارتفاعها 8850 مترا.

وبعد الحادث رفض المرشدون مرافقة المتسلقين الأجانب احتراما لزملائهم القتلى، واضطر الآلاف إلى التخلي عن مغامرتهم.

وأكملت وانغ مسيرتها إلى قمة إيفرست بالاستعانة بخمسة مرشدين رتبت للاستعانة بهم بشكل خاص، وأصبحت أول متسلقة تسلك الطريق الجنوبي الشرقي بعد الحادث الذي أوقع أكبر عدد من القتلى في تاريخ جبل إيفرست.

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