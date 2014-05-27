الحشرات الأولى كانت بدون أجنحة

قدمت حفرية قديمة لحشرة دليلا على أن الحشرات الطائرة الأولى كانت بدون اجنحة وكانت تستطيع فقط التحليق في الجو مثل الطائرة الشراعية.

ويقول علماء من متحف ألماني إنه من غير الواضح حتى يومنا هذا كيف ومتى اكتسبت الحشرات القدرة على الطيران.

جدير بالذكر إنه يوجد أنواع مختلفة من الحشرات أكثر من أي كائنات أخرى، نحو 900 ألف معروفة منها وتمثل 80 بالمئة من الأنواع الموجودة بالعالم .

وبحسب أرنولد شتانيشك، أمين قسم الحشرات المائية بمتحف التاريخ الطبيعي في ولاية شتوتجارت ، وجونتر بيشلي أمين قسم الحشرات الأحفورية ، فإن حشرة تسمى " كاربوتريبلورا كوكالوفاي " المنقرضة منذ فترة طويلة ربما تكون أول حشرة " تقفز " بين الأشجار بمساعدة الامتدادات الجانبية الصلبة للصفائح على صدرها الخلفي .

جرى العثور على حفرية لحشرة عملاقة ، عاشت نحو 309 ملايين سنة ويبلغ طولها تقريبا عشرة سنتيمترات، في منجم لليجنيت "نوع من الفحم الحجري" في عام 1985 في منطقة بوهيميا لما يعرف الآن بجمهورية التشيك .

وصف علماء شتوتجارت حشرة كاربوتريبلورا كوكالوفاي بإنها حلقة تطور بين السمكة الفضية وهي عديمة الأجنحة والحشرات الطائرة.

ورغم إنها تشبه السمكة الفضية فإن حشرة بوهيميا لديها أرجل حفرية للسير، وامتدادات جانبية يقولون إنها مكنتها من الطيران الشراعي بسلاسة إلى الارض بعد القفز أو السقوط من الاشجار في غابات المستنقعات .

عندما تم اكتشاف الحفرية ، اعتبرت الحشرة ذات صلة بالسمكة الفضية أو يرقات ذباب مايو المائي . ولم تكن مثيرة على الإطلاق وقتها ، وظلت الحفرية منسية لعقود في متحف إقليمي بالتشيك.