مودي يؤدي اليمين اليوم بحضور نظيره الباكستاني

رئيس وزراء الهند الجديد، ناريندرا مودي.. صورة أرشيفية

يؤدي رئيس الوزراء الهندي الجديد، ناريندرا مودي اليوم الإثنين، اليمين الدستورية كرئيس وزراء للهند في حفل يشهده العديد من الشخصيات الأجنبية، بينهم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف والرئيس الأفغاني حامد كرزاي.

وحقق حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الذي ينتمي إليه مودي وحلفاؤه فوزا ساحقا في الانتخابات الهندية هذا الشهر وأطاحوا بحكم أسرة نهرو غاندي في تغيير سياسي جذري منح حزبه تفويضا لإجراء إصلاح اقتصادي شامل وبدأ مودي يومه بزيارة ضريح المهاتما غاندي على ضفاف نهر يامونا.

وبدأ مودي يومه بزيارة ضريح المهاتما غاندي على ضفاف نهر يامونا، حيث صرح مودي على حسابه الرسمي على تويتر "وفاء لالتزامنا بحكومة بالحد الأدنى وحكم بالحد الأقصى، سنعمد إلى تغيير ايجابي غير مسبوق في تشكيل" الحكومة.

ووصل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف اليوم الاثنين إلى نيودلهي لحضور حفل تنصيب نظيره الهندي في لقاء رمزي للدولتين النوويتين المتنافستين.

وفسرت الدعوة التي وجهها مودي لشريف لحضور الحفل، على أنها بادرة دبلوماسية مهمة نحو باكستان كما أنها ستكون المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم من الدولتين حفل تنصيب الأخر منذ الاستقلال في 1947.

يذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد فتورا مع انعدام الثقة والمناوشات المتكررة على حدود منطقة كشمير المتنازع عليها.