البث الحي
منوعات

فتح وحماس تبدآن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني

26/5/2014

بدأ في مدينة غزة مساء الإثنين، اجتماع ثنائي بين وفدي حركتي فتح وحماس لاستكمال مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني.

ويترأس وفد حركة فتح في الاجتماع، عضو لجنتها المركزية ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، فيما يترأس وفد حركة حماس عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري ـ في بيان صحفي ـ إن اللقاء سيتركز على حسم تشكيلة الحكومة ومتابعة بقية ملفات المصالحة.

وأعلن عزام الأحمد ـ الذي وصل إلى مدينة غزة عصر اليوم قادما من الضفة الغربية عبر معبر إيرز ـ أن الاجتماع مع حركة حماس سيكون النهائي بشأن مشاورات تشكيل حكومة التوافق، وقال "إن اجتماع اليوم سيكون النهائي قبل تشكيل الحكومة، ونحن كنا على تواصل طيلة الأسبوع الماضي".

وأضاف الأحمد أن الرئيس محمود عباس تشاور مع كافة الفصائل دون استثناء، وما يدعيه البعض أن المشاورات مقتصرة على حركتي فتح وحماس أكذوبة لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن المشاورات تسير بشكل "جيد جدا"، وأنه يتوقع أن يتم إعلان الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس يصر على تكليف رئيس الحكومة الحالية رامي الحمدالله بترؤس حكومة التوافق التي ستعلن من مقر المقاطعة في رام الله.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)