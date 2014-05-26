فتح وحماس تبدآن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني

بدأ في مدينة غزة مساء الإثنين، اجتماع ثنائي بين وفدي حركتي فتح وحماس لاستكمال مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني.

ويترأس وفد حركة فتح في الاجتماع، عضو لجنتها المركزية ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، فيما يترأس وفد حركة حماس عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري ـ في بيان صحفي ـ إن اللقاء سيتركز على حسم تشكيلة الحكومة ومتابعة بقية ملفات المصالحة.

وأعلن عزام الأحمد ـ الذي وصل إلى مدينة غزة عصر اليوم قادما من الضفة الغربية عبر معبر إيرز ـ أن الاجتماع مع حركة حماس سيكون النهائي بشأن مشاورات تشكيل حكومة التوافق، وقال "إن اجتماع اليوم سيكون النهائي قبل تشكيل الحكومة، ونحن كنا على تواصل طيلة الأسبوع الماضي".

وأضاف الأحمد أن الرئيس محمود عباس تشاور مع كافة الفصائل دون استثناء، وما يدعيه البعض أن المشاورات مقتصرة على حركتي فتح وحماس أكذوبة لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن المشاورات تسير بشكل "جيد جدا"، وأنه يتوقع أن يتم إعلان الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس يصر على تكليف رئيس الحكومة الحالية رامي الحمدالله بترؤس حكومة التوافق التي ستعلن من مقر المقاطعة في رام الله.