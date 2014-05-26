سوريا تطرد القائم بالأعمال الأردني ردا على الأردن

أعلن الأردن الإثنين أن السفير السوري لديه شخصا غير مرغوب فيه، وأمهله 24 ساعة لمغادرة أراضيه وذلك بسبب تصريحات اتهم فيها السفير المملكة الأردنية بتحريض الغرب على دمشق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أن السفير السوري في عمان بهجت سليمان لم يلتزم بمقتضيات العمل الدبلوماسي، لأنه نشر مرارا كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الأردن وحلفاء له في الخليج.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا، "استمر السيد بهجت سليمان في إساءاته المتكررة وعبر لقاءاته الشخصية وكتاباته في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والموجهة ضد المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها ورموزها السياسية ومؤسساتها الوطنية ومواطنيها، والتي لم تتوقف رغم التحذيرات المتكررة له بعدم استغلال الضيافة الأردنية لتوجيه الإساءات ومنذ فترة طويلة".

وجاء في نفس البيان الذي وجهته وزارة الخارجية الأردنية للسفارة السورية في عمان ظهر الإثنين، "تهدي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تحياتها للسفارة السورية في عمان، وتود إبلاغها قرار حكومة المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار السفير بهجت سليمان شخصا غير مرغوب فيه وتطلب مغادرته أراضي المملكة خلال 24 ساعة".

بدورها، أعلنت الحكومة السورية بأن القائم بالأعمال الأردني في دمشق شخصا غير مرغوب فيه ردا على ما قالت إنه قرار غير مبرر من الأردن بطرد السفير السوري.

وأكدت مصادر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للجزيرة نت أن الائتلاف قرر مساء الأحد تعيين محمد المروح ممثلا للائتلاف في عمان، تزامنا مع قرار الحكومة الأردنية طرد السفير السوري بهجت سليمان من عمان.

وقال عضو قيادي بالائتلاف -اشترط عدم ذكر اسمه- إن اختيار ممثل للائتلاف في الأردن جاء بعد أن أبدت الحكومة الأردنية ترحيبها بتعيين ممثل للائتلاف في عمان بعد اجتماع عقد بين الطرفين في وقت سابق من هذا الشهر.

ولفت المصدر إلى أن الغاية من فتح ممثلية للائتلاف في الأردن، هي رعاية مصالح الجالية السورية الكبيرة في عمان، إضافة إلى أن الأردن يحتضن مئات الآلاف من اللاجئين.