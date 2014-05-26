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حملتا مرشحي الانتخابات المصرية تتبادلان الاتهامات

26/5/2014

قالت حملتا المرشحين الرئاسيين المصريين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي إن مخالفات وقعت في التصويت الذي بدأ الإثنين، وإنهما أبلغتا لجنة الانتخابات الرئاسية بها.

واشتكت حملة صباحي مما سمته تصويتا جماعيا في إحدى لجان منطقة شبرا الخيمة شمالي القاهرة تمثل في دخول عدد كبير من الناخبين في وقت واحد، وهو أمر يمثل مخالفة. وقال ممثل للحملة، "أبلغنا لجنة الانتخابات الرئاسية بالوقائع ولم ترد للآن".

ووصفت حملة صباحي في صفحتها على فيسبوك المخالفات بأنها "وقائع ممنهجة لتدخل أفراد الشرطة والجيش في العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل بالعملية الانتخابية، قالت حملة السيسي في بيان أذاعه التلفزيون المصري، إن موظفين إداريين في بعض لجان الانتخاب يوجهون ناخبين لإبطال أصواتهم "خاصة كبار السن"، واشتكت من "قيام بعض اللجان بإغلاق مقر الاقتراع لفترة طويلة دون مبرر واضح لذلك".

وانتهى التصويت يوم الإثنين في التاسعة مساء ويستأنف الثلاثاء حتى التاسعة مساء.

ومن المتوقع على نطاق واسع فوز السيسي الذي استقال من منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وترك قيادة الجيش في مارس آذار ليتسنى له خوض الانتخابات.

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